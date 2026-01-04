Galatasaray'dan Quinten Timber'a veto!

Orta saha pozisyonu için Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan oyunculardan biri olan Feyenoord'lu Quinten Timber ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
YENER İNCE VETO ETTİ
Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin 24 yaşındaki oyuncunun sakatlık riskinin yüksek olduğunu raporladığı ve transferi veto ettiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre yönetimin bu gelişme üzerine listesindeki diğer adaylara yönelmesi bekleniyor.
SON 2 SEZONDA 34 MAÇ KAÇIRDI
Feyenoord'un Hollandalı yıldızı son 2 sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 34 maç kaçırdı.
FENERBAHÇE İLE DE ANILIYORDU
Bu sezon Feyenoord formasıyla 22 maçta 4 gol, 3 asiste imza atan Timber'in ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılıyordu.
