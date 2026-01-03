1905 AGS'nin başkanlığına Ahmet Faruk Ünlüsoy yeniden seçildi

03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-069'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-025'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-044'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-029'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 AGS) başkanlığına Ahmet Faruk Ünlüsoy yeniden seçildi.

calendar 03 Ocak 2026 22:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 AGS) başkanlığına Ahmet Faruk Ünlüsoy yeniden seçildi.

1905 AGS'den yapılan açıklamaya göre Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda derneğin 16. dönem yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi.


Seçimlerde Ahmet Faruk Ünlüsoy, 1905 AGS'nin 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak ikinci kez seçildi.

Yeni dönemde 1905 AGS Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Faruk Ünlüsoy, Şeyhmus Turgut, Erdinç Yolga, Sarper Özcan, Metin Çayır, Danış Karakaş, Metin Aycan, Damla Sezer Okur, Semih Öztürk, Ahmet Can Ünsal, Karaca Karakaş, Akın Yücel, Burak Kalender, Cem Eryiğit, Mustafa Bayındır ve Ömer Erdoğan

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
