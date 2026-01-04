Ahmet Çakar'dan Rafa, Necip, Mert ve şampiyonluk değerlendirmesi!

Sabah spor yazarı Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi, Necip Uysal ve Mert Günok'un ayrılığı ile siyah-beyazlıların sezon hedeflerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



"Beşiktaş, Rafa Silva krizini hala çözemedi. Son olarak oyuncu, Antalya kampına götürüldü. Ne olacağı belirsiz. 2 aydır aynı şeyler konuşulup, çiziliyor. Bakış açınız nedir?"





"BEŞİKTAŞ BİR OYUNCUYA BU KADAR TESLİM OLAMAZ"



Ahmet Çakar: "Beşiktaş camiası, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın nezdinde Rafa Silva krizini bırakın kötü yönetmeyi, Beşiktaş'ın armasına zarar verecek tutum ve davranışlar sergilediler. Bir Beşiktaş kulübü başkanı ya da hocası, maaş verdikleri bir oyuncuya "İstediğin zaman gel, antrenmana çık. Kapımız sana her zaman açık" gibi tam teslimiyetçi bir politikayı telaffuz edemezler. Bu, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Böyle bir rezilliği bırakın bir profesyonel takımın, amatör takımın bile yapması mümkün değilken Beşiktaş bunu yaptı. Şimdi adama sormazlar mı: "Rafa Silva sizinle oynuyor, buna rağmen buyursun gelsin diyorsun ama emektar Necip ile kaleci Mert'i telefonlarına bile çıkmadan kovuyorsun." Bu iş böyle olmaz."

"Necip Uysal ve Mert Günok kulüpten atılan bir sosyal medya paylaşımıyla tırnak içinde söylüyorum, kapının önüne kondu. Özellikle Necip'e yapılanın büyük bir vefasızlık olduğu vurgulandı. Siz ne düşünüyorsunuz?"





"NECİP'İ KAPIYA KOYMAK, KUL HAKKI YEMEKTİR"



Ahmet Çakar: "Necip'e yapılan sadece vefasızlık değil, sadece nankörlük değil, sadece saygısızlık değil, bu Beşiktaş armasına yapılan büyük bir terbiyesizliktir. Bu çocuk Beşiktaş'a yıllarını vermiş, hiç sorun çıkarmamış, gitmeyi kabul etmemiş ama sen telefonlarına bile çıkmıyorsun. Bundan sonra hiç kimse Beşiktaş'ı yönetenlerden şu lafları beklemesin, "Beşiktaş vefalıdır. Değerlerine sahip çıkar" vs… Rafa Silva, tuz yalatırken sizinle adeta kedi fare gibi oynarken emektar Necip'i kapıya koymak, ağır bir kul hakkı yemektir."





"Beşiktaş neredeyse yeni bir kadro kurmanın hazırlığını yapıyor. En az 6-7 transferden bahsediliyor. Bu takviyeler gelirse Süper Lig'de şampiyonluk şansı olur mu yoksa sadece Türkiye Kupası bir hedef mi?"





"GERÇEKÇİ HEDEF TÜRKİYE KUPASI'DIR"





Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın şampiyon olma şansı yok. Hatta ikinci ya da üçüncü olma şansı da mucizelere bağlı. Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar diri tutacak, taraftar heyecanını belli bir seviyede yakalayabilecek yegane olay, Ziraat Türkiye Kupası'dır. Bu kadro, eksik kadro. Bu kadro, kötü kadro. Tabii ki bu kadronun sorumluluğunu ne Serdal Adalı ne de Sergen Yalçın'a yüklemiyorum. Onlar kısmen de olsa bir enkaz devraldılar."









