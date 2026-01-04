04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
15:00
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Ahmet Çakar'dan Rafa, Necip, Mert ve şampiyonluk değerlendirmesi!

Sabah yazarı Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta Rafa Silva, Necip Uysal, Mert Günok ve siyah-beyazlıların sezon hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

calendar 04 Ocak 2026 10:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ahmet Çakar'dan Rafa, Necip, Mert ve şampiyonluk değerlendirmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sabah spor yazarı Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi, Necip Uysal ve Mert Günok'un ayrılığı ile siyah-beyazlıların sezon hedeflerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Beşiktaş, Rafa Silva krizini hala çözemedi. Son olarak oyuncu, Antalya kampına götürüldü. Ne olacağı belirsiz. 2 aydır aynı şeyler konuşulup, çiziliyor. Bakış açınız nedir?"

"BEŞİKTAŞ BİR OYUNCUYA BU KADAR TESLİM OLAMAZ"

Ahmet Çakar: "Beşiktaş camiası, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın nezdinde Rafa Silva krizini bırakın kötü yönetmeyi, Beşiktaş'ın armasına zarar verecek tutum ve davranışlar sergilediler. Bir Beşiktaş kulübü başkanı ya da hocası, maaş verdikleri bir oyuncuya "İstediğin zaman gel, antrenmana çık. Kapımız sana her zaman açık" gibi tam teslimiyetçi bir politikayı telaffuz edemezler. Bu, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Böyle bir rezilliği bırakın bir profesyonel takımın, amatör takımın bile yapması mümkün değilken Beşiktaş bunu yaptı. Şimdi adama sormazlar mı: "Rafa Silva sizinle oynuyor, buna rağmen buyursun gelsin diyorsun ama emektar Necip ile kaleci Mert'i telefonlarına bile çıkmadan kovuyorsun." Bu iş böyle olmaz."



"Necip Uysal ve Mert Günok kulüpten atılan bir sosyal medya paylaşımıyla tırnak içinde söylüyorum, kapının önüne kondu. Özellikle Necip'e yapılanın büyük bir vefasızlık olduğu vurgulandı. Siz ne düşünüyorsunuz?"

"NECİP'İ KAPIYA KOYMAK, KUL HAKKI YEMEKTİR"

Ahmet Çakar: "Necip'e yapılan sadece vefasızlık değil, sadece nankörlük değil, sadece saygısızlık değil, bu Beşiktaş armasına yapılan büyük bir terbiyesizliktir. Bu çocuk Beşiktaş'a yıllarını vermiş, hiç sorun çıkarmamış, gitmeyi kabul etmemiş ama sen telefonlarına bile çıkmıyorsun. Bundan sonra hiç kimse Beşiktaş'ı yönetenlerden şu lafları beklemesin, "Beşiktaş vefalıdır. Değerlerine sahip çıkar" vs… Rafa Silva, tuz yalatırken sizinle adeta kedi fare gibi oynarken emektar Necip'i kapıya koymak, ağır bir kul hakkı yemektir."

"Beşiktaş neredeyse yeni bir kadro kurmanın hazırlığını yapıyor. En az 6-7 transferden bahsediliyor. Bu takviyeler gelirse Süper Lig'de şampiyonluk şansı olur mu yoksa sadece Türkiye Kupası bir hedef mi?"

"GERÇEKÇİ HEDEF TÜRKİYE KUPASI'DIR"

Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın şampiyon olma şansı yok. Hatta ikinci ya da üçüncü olma şansı da mucizelere bağlı. Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar diri tutacak, taraftar heyecanını belli bir seviyede yakalayabilecek yegane olay, Ziraat Türkiye Kupası'dır. Bu kadro, eksik kadro. Bu kadro, kötü kadro. Tabii ki bu kadronun sorumluluğunu ne Serdal Adalı ne de Sergen Yalçın'a yüklemiyorum. Onlar kısmen de olsa bir enkaz devraldılar."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.