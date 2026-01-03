Sneijder'den Galatasaray'a transfer önerisi: 'Buruk'un tarzına uygun'

Galatasaray ara transfer döneminde birçok mevki için çalışmalarını yürütüyor.

Bunlardan biri de Noa Lang… Surinam asıllı Hollandalı futbolcuyu Cim Bom'a eski yıldızı Wesley Sneijder önerdi.

Sneijder alınması halinde 26 yaşındaki oyuncunun ciddi fark yaratabileceğini kaydetti ve "Onu sakın kaçırmayın" mesajını gönderdi. Sarı-kırmızılılar da bunun üzerine kulübü Napoli ile masaya oturdu.

Lang'ın İtalyan temsilcisiyle 2030'a kadar kontratı var. Bonservis bedeli 25 milyon euro. Aslan'ın önceliği bu rakamı aşağı çekmek olacak.

BURUK'UN SEVDİĞİ TARZDA BİR OYUNCU

Galatasaray'ın Noa Lang'ı istemesindeki ana neden 26 yaşındaki oyuncunun Okan Buruk'un sevdiği tarzda bir isim olması.

Buruk, 3-4 pozisyonda oynayabilen futbolculardan her zaman maksimum faydayı alabiliyor.

Lang da ana mevkisi kanatlar olmasına rağmen 10 numara, merkez orta saha, forvet arkası, forvet, orta sahanın solu gibi birçok farklı bölgede görev yapabiliyor.

Kariyeri boyunca çıktığı 333 karşılaşmada 95 defa fileleri havalandırdı. 72 de asisti bulunuyor. 43 sarı, 4 kırmızı kart gördü.