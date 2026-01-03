03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
0-06'
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
1-046'
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
0-04'

Sneijder'den Galatasaray'a transfer önerisi: "Buruk'un tarzına uygun"

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in önerdiği 26 yaşındaki Noa Lang için sarı-kırmızılılar, Napoli ile görüşmelere başladı.

03 Ocak 2026 14:49
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Sneijder'den Galatasaray'a transfer önerisi: 'Buruk'un tarzına uygun'






Galatasaray ara transfer döneminde birçok mevki için çalışmalarını yürütüyor.
 
Bunlardan biri de Noa Lang… Surinam asıllı Hollandalı futbolcuyu Cim Bom'a eski yıldızı Wesley Sneijder önerdi.
 
Sneijder alınması halinde 26 yaşındaki oyuncunun ciddi fark yaratabileceğini kaydetti ve "Onu sakın kaçırmayın" mesajını gönderdi. Sarı-kırmızılılar da bunun üzerine kulübü Napoli ile masaya oturdu.
 
Lang'ın İtalyan temsilcisiyle 2030'a kadar kontratı var. Bonservis bedeli 25 milyon euro. Aslan'ın önceliği bu rakamı aşağı çekmek olacak.
 
BURUK'UN SEVDİĞİ TARZDA BİR OYUNCU
 
Galatasaray'ın Noa Lang'ı istemesindeki ana neden 26 yaşındaki oyuncunun Okan Buruk'un sevdiği tarzda bir isim olması.
 
Buruk, 3-4 pozisyonda oynayabilen futbolculardan her zaman maksimum faydayı alabiliyor.
 
Lang da ana mevkisi kanatlar olmasına rağmen 10 numara, merkez orta saha, forvet arkası, forvet, orta sahanın solu gibi birçok farklı bölgede görev yapabiliyor.
 
Kariyeri boyunca çıktığı 333 karşılaşmada 95 defa fileleri havalandırdı. 72 de asisti bulunuyor. 43 sarı, 4 kırmızı kart gördü.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
