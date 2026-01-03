03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
0-149'
03 Ocak
Benfica-Estoril
0-06'
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
0-08'
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-238'
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
1-138'
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Konyaspor, Sander Svendsen'i kadrosuna kattı!

Konyaspor, Norveçli on numara Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

03 Ocak 2026 20:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Konyaspor.org
Konyaspor, Sander Svendsen'i kadrosuna kattı!




Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 28 yaşındaki on numara Sander Svendsen'i kadrosuna dahil etti.

Yeşil-beyazlılar, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sander Svendsen'in 32 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Norveçli futbolcu için düzenlenen imza törenine, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Molde altyapısında yetişen Sander Svendsen daha sonra Hammarby, Odense, Brann, Odd ve Viking'de oynadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
