Konyaspor, Sander Svendsen'i kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 28 yaşındaki on numara Sander Svendsen'i kadrosuna dahil etti.



Yeşil-beyazlılar, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Sander Svendsen'in 32 numaralı formayı giyeceği açıklandı.



Norveçli futbolcu için düzenlenen imza törenine, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.



Molde altyapısında yetişen Sander Svendsen daha sonra Hammarby, Odense, Brann, Odd ve Viking'de oynadı.



