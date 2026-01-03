Benfica, evinde hata yapmadı

Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Benfica, Estoril'i konuk etti.



Estaadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi Benfica 3-1 kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 34, 45+1, ve 80'de Vangelis Pavlidis kaydetti.



Estoril'in tek golü 45+3'te Joao Carvalho'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 39'a çıkarırken Estoril 20 puanda kaldı.



Benfica, ligde gelecek hafta deplasmanda Rio Ave ile karşılaşacak. Estoril ise Estrela deplasmanına gidecek.



