Benfica, evinde hata yapmadı

Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Benfica, Estoril'i konuk etti.
Estaadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi Benfica 3-1 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 34, 45+1, ve 80'de Vangelis Pavlidis kaydetti.
Estoril'in tek golü 45+3'te Joao Carvalho'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 39'a çıkarırken Estoril 20 puanda kaldı.
Benfica, ligde gelecek hafta deplasmanda Rio Ave ile karşılaşacak. Estoril ise Estrela deplasmanına gidecek.
