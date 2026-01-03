03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-071'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-027'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-045'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-031'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Benfica, evinde hata yapmadı

Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Benfica, sahasında Estoril'i 3-1 mağlup etti.

calendar 03 Ocak 2026 22:57
Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Benfica, Estoril'i konuk etti.

Estaadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi Benfica 3-1 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 34, 45+1, ve 80'de Vangelis Pavlidis kaydetti.

Estoril'in tek golü 45+3'te Joao Carvalho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 39'a çıkarırken Estoril 20 puanda kaldı.

Benfica, ligde gelecek hafta deplasmanda Rio Ave ile karşılaşacak. Estoril ise Estrela deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
