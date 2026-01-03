18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri'nde mağlup olduk

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'a 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mağlup ayrıldı.
Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 22.30'da Romanya ile karşılaşacak. Son maçını Kosova ile yapacak milli takım, grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mağlup ayrıldı.
Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 22.30'da Romanya ile karşılaşacak. Son maçını Kosova ile yapacak milli takım, grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.