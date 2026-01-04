04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Anthony Musaba'nın eski takım menajeri konuştu: "Ezilmeden rahatça oynar"

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ilk transferini Anthony Musaba ile yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızını, eski takım menajeri Muslu Nalbantoğlu değerlendirdi. Muslu Nalbantoğlu, Sabah Spor'a Musaba'nın bilinmeyenlerini anlattı.

calendar 04 Ocak 2026 11:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Anthony Musaba'nın eski takım menajeri konuştu: 'Ezilmeden rahatça oynar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, devre arasındaki ilk transferini Anthony Musaba ile yaptı. NEC Nijmegen Takım Menajeri Muslu Nalbantoğlu, kulübün altyapısında eğitim gören ve A Takım'da oynayan Hollandalı sol kanadı, Sabah Spor'a anlattı.

Musaba'nın gelişimini nasıl görüyorsunuz?

-Vitesse'den Nijmegen'e geldi. Süratı ve hızıyla ön plana çıkıyordu, bu özelliklerinden dolayı altyapıdan A Takım'a alındı. Daha sonra gösterdiği performansla patladı ve ayrılarak Monaco'ya gitti.


Bizdeyken hızıyla fark yaratıyordu, geçen sürede kendini çok geliştirdi. Samsun ile Avrupa'daki performansı güzeldi.

Musaba'nın transfer sürecini nasıl değerlendirirsiniz?

-F.Bahçe'nin transfer etme türü etik değildi. İki takımın görüşüp, anlaşması daha uygun. Transfer saygı çerçevesinde yapılmalı. Bu Avrupa'da hayatta olmazdı ya da Hollanda'da. Arka kapılarda ne döndüğünü bilemiyorsun.

Benzer bir durum Souffian El Karouani'de yaşandı. Utrecht Kulübü tavrını ortaya koyarak 'Rusya'ya gitmeni istemem' dedi. Karouani de 'Siz nasıl isterseniz benim için odur' dedi ve ona göre de hareket ediyorlar.

Musaba, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldi. Yıldızlarla dolu bir takımda solda mücadele edeceği Kerem ile rekabeti nasıl olur?

-Yıldızlarla dolu Fenerbahçe gibi büyük bir ekipte ezilmeden rahatça oynar. Teknik direktör Domenico Tedesco, hem Musaba'yı hem de Kerem'i oynatabilir. Avrupa'da devam edecekler gibi duruyor.

İkisinin rekabeti birbirini güçlendirir. Çünkü Kerem geldiği günden bu yana kendini tam gösteremedi ve verimli olamadı. Önemli olan burada Tedesco'nun bunu nasıl idare edeceğidir.

İMZAYI ATTI MESAJI VERDİ

Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Samsunspor'a 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini veren sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna 4.5 yıllık imza attırdı.

Musaba, "Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Rüyam gerçeğe dönüştü. Kariyerimin en iyi anı bu" dedi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ise "Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak" ifadelerini kullandı. Musaba, Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa mücadelesinde kadroda yer alacak.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli takımda 20 numaralı formayı giyecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.