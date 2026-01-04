Galatasaray'da zemin endişesi!

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Gaziantep Stadı'nın zeminini yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin, zeminin sert ve bozuk olmasının sakatlık riskini artırabileceği endişesini taşıdığı öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk ve sağlık ekibinin bu konuda temkinli davrandığı belirtildi.
SAKATLIK RİSKİ GÜNDEMDE
Galatasaray cephesinde, özellikle bu tür zeminlerin kas, bağ ve eklem sakatlıklarına davetiye çıkarabileceği görüşü hakim. Bu nedenle teknik ekibin, Trabzonspor maçı öncesinde oyuncuların antrenman yüklerini yeniden planladığı ifade edildi.
FETHİYESPOR MAÇI DA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Sarı-kırmızılıları endişelendiren bir diğer konu ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fethiyespor karşılaşması. Galatasaray'ın 13 Ocak'ta deplasmanda çıkacağı mücadele öncesinde Fethiye İlçe Stadyumu'nun zemininin oldukça kötü durumda olduğu ve sakatlık riskinin yüksek olduğu vurgulanıyor.
