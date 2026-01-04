Galatasaray'da Yusuf Demir krizi

Galatasaray'da ayrılacak olan oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde "Yusuf Demir ile yolları ayıracağız, kendisine de söyledik" demişti.
Ancak oyuncunun menajeri yönetime "Yusuf'un hedefleri Galatasaray üzerine! Sezonu Galatasaray'da tamamlayıp önümüzdeki yıl da bu formayı giymek istiyor" dedi.
BEDAVAYA GİTMEK İSTEMİYOR
Bu çıkışın asıl sebebi ise aslında Galatasaray'ın bir anlamda fesih için daha az bir maliyetle ayrılmak adına yapılacak pazarlık hamlesine karşılık bir mesaj.
Galatasaray cephesi ise fesih bedelini kovalayan Yusuf ile menajerine 475 bin euroluk ücreti ödemeye sıcak bakmıyor, bu miktarı aşağı çekmeye çalışıyor.
SEZON PERFORMANSI
Yusuf Demir, Galatasaray kariyerinde yalnızca 25 maça çıkabilirken 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde "Yusuf Demir ile yolları ayıracağız, kendisine de söyledik" demişti.
Ancak oyuncunun menajeri yönetime "Yusuf'un hedefleri Galatasaray üzerine! Sezonu Galatasaray'da tamamlayıp önümüzdeki yıl da bu formayı giymek istiyor" dedi.
BEDAVAYA GİTMEK İSTEMİYOR
Bu çıkışın asıl sebebi ise aslında Galatasaray'ın bir anlamda fesih için daha az bir maliyetle ayrılmak adına yapılacak pazarlık hamlesine karşılık bir mesaj.
Galatasaray cephesi ise fesih bedelini kovalayan Yusuf ile menajerine 475 bin euroluk ücreti ödemeye sıcak bakmıyor, bu miktarı aşağı çekmeye çalışıyor.
SEZON PERFORMANSI
Yusuf Demir, Galatasaray kariyerinde yalnızca 25 maça çıkabilirken 2 gol atıp 2 de asist yaptı.