04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
15:00
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Yusuf Demir için menajeri "Yusuf seneye de bu formayı giymek istiyor" dedi

calendar 04 Ocak 2026 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 10:45
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi
Galatasaray'da ayrılacak olan oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde "Yusuf Demir ile yolları ayıracağız, kendisine de söyledik" demişti.

Ancak oyuncunun menajeri yönetime "Yusuf'un hedefleri Galatasaray üzerine! Sezonu Galatasaray'da tamamlayıp önümüzdeki yıl da bu formayı giymek istiyor" dedi.


BEDAVAYA GİTMEK İSTEMİYOR

Bu çıkışın asıl sebebi ise aslında Galatasaray'ın bir anlamda fesih için daha az bir maliyetle ayrılmak adına yapılacak pazarlık hamlesine karşılık bir mesaj.

Galatasaray cephesi ise fesih bedelini kovalayan Yusuf ile menajerine 475 bin euroluk ücreti ödemeye sıcak bakmıyor, bu miktarı aşağı çekmeye çalışıyor.

SEZON PERFORMANSI 

Yusuf Demir, Galatasaray kariyerinde yalnızca 25 maça çıkabilirken 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
