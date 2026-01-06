06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-073'
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-0DA
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
0-02'
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Nijerya'da Osimhen iddiası; "Türkiye'ye dönebilir"

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kampından ayrılarak Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İşte gelişmeler...

calendar 06 Ocak 2026 20:46 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 20:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Nijerya'da Osimhen iddiası; 'Türkiye'ye dönebilir'
Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik'i 4-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final karşılaşmasında iki gol atan ancak Ademola Lookman ile tartışma yaşayan Victor Osimhen için flaş bir iddia gündeme geldi.

Lookman ile saha içerisinde bir pozisyon sonrası tartışan Osimhen'in maçtan soyunma odasından erken çıktığı ve takım otobüsünde tek başına oturduğu belirtildi. Tek başına oturan Osimhen'in yanına kimsenin gitmediği iddia edildi.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK" İDDİASI!


Nijerya basını, yaşananların ardından Osimhen'in teknik heyeti ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Haberde Osimhen'in milli takımla işinin bittiğini, Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği iddia edildi. Nijerya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı, federasyon başkanının ise yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Bazı yetkililerin ise Osimhen'in sakinleşmesi için golcü futbolcunun yalnız bırakılması gerektiğine inandığı vurgulandı.

BAZI MUHABİRLER YALANLADI

Öte yandan Nijerya basınından bazı muhabirler, Osimhen ile ilgili çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 

Bu gelişmelerin ardından Nijerya'dan resmi bir açıklama beklenmeye başlandı.

NEDEN GERGİNLİK YAŞANDI?

Osimhen'in maç sırasında kendisine pas atmayan Lookman, Onyemaechi ile Akor Adams'a sinirlendiği anların görüntüsü Nijerya basınındaki haberlerde yer aldı ve olay çıkmasına sebep olarak bu pozisyonlar gösterildi. 











TEKNİK DİREKTÖR NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sırasında Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışmayı büyütmedi.

"SAHADA OLAN SAHADA KALIR"

Maç sonrası konuşan Chelle, olayın soyunma odasına yansıyıp yansımayacağı sorusuna temkinli yaklaştı. Fransız-Malili teknik adam, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" ifadelerini kullandı.

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
