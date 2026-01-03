03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-072'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-028'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-045'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-032'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Kocaelispor'un kamp kadrosu belli oldu

Kocaelispor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu.

Kocaelispor'un, Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Kocaelispor, devre arası hazırlıkları kapsamında 4-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa yapacak. Yeşil-siyahlı ekibin 30 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Ahmet Oğuz, Ahmet Sağat, Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Arda Özyar, Botond Balogh, Bruno Petkovic, Can Keleş, Dan Agyei, Darko Churlinov, Deniz Ceylan, Efe Küçük, Ege Bilim, Esat Narin, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Habib Keita, Hrvoje Smolcic, Joseph Nonge Boende, Karol Linetty, Massadio Haidara, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas, Samet Yalçın, Serdar Dursun, Serhat Öztaşdelen, Show, Talha Polat, Tayfur Bingöl" 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.