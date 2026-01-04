Fenerbahçe Beko'dan eski aşka geri dönüş: Nando de Colo

Fenerbahçe Beko, EuroLeague tecrübesiyle fark yaratan yıldız guard Nando De Colo ile yeniden anlaşmaya çok yakın.





Basket News'in haberine göre, sarı-lacivertliler, 38 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla prensipte el sıkıştı. EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'nin, 5 Ocak'ta sona erecek sezon içi transfer dönemi öncesinde De Colo'yu kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda Fransız yıldızın, ASVEL Villeurbanne ile yollarını ayıracağı bildirildi.



ESKİ YUVASINA DÖNÜŞ

Nando De Colo, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş, ardından Fransa'ya dönerek ASVEL'de kariyerini sürdürmüştü. İki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan deneyimli guardın, yeniden Ülker Arena yolunda olduğu ifade ediliyor.De Colo, bu sezon ASVEL'in en etkili oyuncusu konumunda. EuroLeague'de 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan Fransız yıldız, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor ve EuroLeague PIR sıralamasında 11. basamakta bulunuyor.