İspanya LaLiga'nın 18. haftasında oynanan Katalan derbisinde Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı.
RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Barcelona, aradığı golü 86. dakikada Dani Olmo'nun harika golüyle buldu ve 1-0 öne geçti.
LaLiga'nın 19. haftasında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Espanyol ise deplasmanda Levante ile karşılaşacak.
Maçın skorunu ise 90. dakikada Robert Lewandowski belirledi ve konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından galibiyet serisini 9 maça yükselten Barcelona, 49 puana yükseldi. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Espanyol ise 33 puanda kaldı.
