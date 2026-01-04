DANI OLMOOOOOOO! 🔥🔥🔥



İspanya LaLiga'nın 18. haftasında oynanan Katalan derbisinde Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı.RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Barcelona, aradığı golü 86. dakikada'nun harika golüyle buldu ve 1-0 öne geçti.Maçın skorunu ise 90. dakikadabelirledi ve konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından galibiyet serisini 9 maça yükselten Barcelona, 49 puana yükseldi. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Espanyol ise 33 puanda kaldı.LaLiga'nın 19. haftasında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Espanyol ise deplasmanda Levante ile karşılaşacak.