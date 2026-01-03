Juventus, sahasında Lecce'ye takıldı

Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Lecce'yi ağırladı.
Allianz Stadium'da oynanan maç 1-1 sona erdi.
Juventus'un golünü 49. dakikada Weston Mckennie kaydetti.
Lecce'nin golünü ise 45+2'de Lameck Banda attı.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'daki puanını 33'e çıkarırken Lecce'nin puanı 17 oldu.
Juventus, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lecce ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.
