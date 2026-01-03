03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-072'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-028'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-045'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-032'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Juventus, sahasında Lecce'ye takıldı

Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Lecce ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

calendar 03 Ocak 2026 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Lecce'yi ağırladı.

Allianz Stadium'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Juventus'un golünü 49. dakikada Weston Mckennie kaydetti.

Lecce'nin golünü ise 45+2'de Lameck Banda attı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'daki puanını 33'e çıkarırken Lecce'nin puanı 17 oldu.

Juventus, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lecce ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
