2026 Dakar Rallisi başladı

2026 Dakar Rallisi'nin ön etabını, otomobil kategorisinde Ford M-Sport takımından İsveçli Mattias Ekström kazanırken motosiklet sınıfında Red Bull KTM takımından İspanyol Edgar Canet galip geldi.

calendar 03 Ocak 2026 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Dakar Rallisi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Dakar Rallisi'nin ön etabını, otomobil kategorisinde Ford M-Sport takımından İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında Red Bull KTM takımından İspanyol Edgar Canet kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 48. Dakar Rallisi, Yanbu kentindeki 23 kilometrelik ön etapla başladı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 10 dakika 48 saniyelik derecesiyle İsveçli Mattias Ekström elde etti. ABD'li Mitchell Guthrie, 7.4 saniye geriden takım arkadaşı Ekström'ü takip ederken bir başka Ford M-Sport sporcusu Belçikalı Guillaume de Mevius ise liderin 7.6 saniye gerisinde yarışı üçüncü bitirdi.


- Motosiklette lider Canet

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Edgar Canet, 11 dakika 31 saniye bitirdiği ön etapta birinciliğe ulaşırken 3 saniye gerisindeki takım arkadaşı Daniel Sanders ikinci, liderin 5 saniye gerisindeki Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec ise üçüncü sırada yer aldı.

20 yaşındaki İspanyol pilot, Dakar Rallisi'nde motosiklet kategorisinde yarış kazanan en genç pilot oldu.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Yabu kentindeki 305 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek.

Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al-Rajhi, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazanmıştı.

Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

