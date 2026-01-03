Hentbol kadınlarda toplu sonuçlar!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına 3 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 24-31
Göztepe-Üsküdar Belediyespor: 25-34
Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor: 43-19
