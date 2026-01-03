03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
1-1
03 Ocak
Benfica-Estoril
3-1
03 Ocak
Mali-Tunus
0-071'
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
0-027'
03 Ocak
Nice-Strasbourg
1-1
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
1-045'
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
0-031'
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-3
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
2-3
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Hentbol kadınlarda toplu sonuçlar!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına 3 maçla devam edildi.

calendar 03 Ocak 2026 22:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com

 Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına 3 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 24-31

Göztepe-Üsküdar Belediyespor: 25-34

Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor: 43-19

 

 
