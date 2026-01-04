04 Ocak
Leeds United-M. United
15:30
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
15:00
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
15:00
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
15:00
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
14:30
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
18:00

Beşiktaş'tan kiralık sol bek hamlesi: Hartman

Beşiktaş, sol bek arayışında rotayı Burnley'ye çevirirken, Hollandalı savunmacı Quilindschy Hartman'ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

calendar 04 Ocak 2026 10:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kiralık sol bek hamlesi: Hartman
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle sol bek bölgesinde yaşanan istikrarsızlıktan memnun değil. Deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda yönetim, bu bölge için alternatifleri değerlendirmeye aldı. 

OneFootball'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın listesinde öne çıkan isim Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman oldu. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

ORKUN KÖKÇÜ DETAYI



Haberde, Hartman'ın Feyenoord altyapısından yetiştiğine dikkat çekilerek, "Hartman Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile yeniden buluşabilir" yorumu yapıldı. İki oyuncu, Feyenoord günlerinden birbirini yakından tanıyor.

Burnley, Hartman'ı sezon başında Feyenoord'dan 10 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Bu sezon 15 resmi maçta 4 asist üreten Hollandalı sol bekin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.