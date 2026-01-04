Müthiş maçta son penaltıyı Bilal Toure attı, Mali, çeyrek finale yükseldi

Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turu maçında Mali ile Tunus karşı karşıya geldi.
Stade Mohamed V'de oynanan maçın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı. Seri penaltı vuruşları sonucunda Mali, rakibini 3-2 yendi.
Tunus'un golü 89. dakikada Firas Chaouat'tan gelirken Mali, 90+6'da Lassine Sinayoko'nun penaltı golüyle maçı uzatmalara götürdü.
Mali'de Woyo Coulibaly, 26. dakikada kırmızı kart gördü ve kalan sürede takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, Mali adına 57. dakikada oyuna dahil olurken Beşiktaşlı El Bilal Toure, 90+2'de oyuna dahil oldu.
Penaltı vuruşlarında Dorgeles Nene penaltıyı kaçırırken El Bilal Toure son penaltıda topu ağlarla buluşturdu ve takımını çeyrek finale taşıdı.
Bu sonuçla birlikte Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Tunus ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.
Mali, çeyrek finalde Senegal ile karşı karşıya gelecek.
Stade Mohamed V'de oynanan maçın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı. Seri penaltı vuruşları sonucunda Mali, rakibini 3-2 yendi.
Tunus'un golü 89. dakikada Firas Chaouat'tan gelirken Mali, 90+6'da Lassine Sinayoko'nun penaltı golüyle maçı uzatmalara götürdü.
Mali'de Woyo Coulibaly, 26. dakikada kırmızı kart gördü ve kalan sürede takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, Mali adına 57. dakikada oyuna dahil olurken Beşiktaşlı El Bilal Toure, 90+2'de oyuna dahil oldu.
Penaltı vuruşlarında Dorgeles Nene penaltıyı kaçırırken El Bilal Toure son penaltıda topu ağlarla buluşturdu ve takımını çeyrek finale taşıdı.
Bu sonuçla birlikte Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Tunus ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.
Mali, çeyrek finalde Senegal ile karşı karşıya gelecek.