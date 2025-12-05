Partizan, kötü gidişata Bayern Münih karşısında 'dur' dedi

EuroLeague'in 14. hafta maçında Partizan ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Beogradska Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Partizan, 92-85'lik skorla kazandı.
Partizan, 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Bayern Münih ise EuroLeague'de üst üste 5. mağlubiyetini yaşadı.
EuroLeague'in bir sonraki maçında Partizan, Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bayern Münih, Dubai Basket deplasmanına gidecek.
