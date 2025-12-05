04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
1-1
04 Aralık
Cartagena-Valencia
1-2UZS

Partizan, kötü gidişata Bayern Münih karşısında 'dur' dedi

EuroLeague'in 14. hafta maçında Partizan, sahasında Bayern Münih'i 92-85 mağlup etti.

calendar 05 Aralık 2025 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Partizan, kötü gidişata Bayern Münih karşısında 'dur' dedi
EuroLeague'in 14. hafta maçında Partizan ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Beogradska Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Partizan, 92-85'lik skorla kazandı.

Partizan, 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Bayern Münih ise EuroLeague'de üst üste 5. mağlubiyetini yaşadı.

EuroLeague'in bir sonraki maçında Partizan, Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bayern Münih, Dubai Basket deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
