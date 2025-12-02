Haber Tarihi: 02 Aralık 2025 11:38 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 11:38

Sıfır TV Canlı İzle: Sıfır TV Nasıl, Nereden İzlenir? Sıfır TV Frekans Bilgileri

Türk futbolunda heyecan sadece Süper Lig ile sınırlı değil. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına olan ilgi her geçen gün artarken, futbolseverlerin yeni gözdesi Sıfır TV (0 TV) oldu. Alt lig maçlarını canlı yayınlayarak büyük bir boşluğu dolduran kanal, sporseverler tarafından sıkça aratılıyor. İşte Sıfır TV'yi izlemek için bilmeniz gereken tüm detaylar.

Ağustos 2025 itibarıyla yayın hayatına başlayan Sıfır TV, Türk futbolunun alt liglerindeki mücadeleyi ekranlara taşıyan yeni nesil bir spor kanalıdır. "Bi Kanal" bünyesinde kurulan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken platform, özellikle yayıncısı bulunmayan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturmayı hedeflemektedir.
Yerel takımların maçlarını izleyememekten şikayetçi olan taraftarlar için önemli bir alternatif haline gelen kanal, hem uydu üzerinden hem de dijital platformlardan erişim imkanı sunmaktadır.

Sıfır TV Uydu Frekans Bilgileri (2025 Güncel)

Sıfır TV'yi televizyonunuzdan HD kalitesinde izleyebilmek için uydu alıcınıza aşağıdaki frekans bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Kanal, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı: 0 SIFIR TV HD

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12378 MHz

Polarizasyon: Yatay (H - Horizontal)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000


FEC: 3/4

Kapsama: TR (Türkiye)

Frekans Nasıl Eklenir?

Uydu alıcınızın Menü tuşuna basın.

Kurulum veya Kanal Arama menüsüne girin.

Manuel Arama (veya TP Ekle) seçeneğini seçin.

Yukarıdaki frekans (12378), polarizasyon (Yatay/H) ve sembol (30000) değerlerini ilgili kutucuklara girin.

Şebeke Arama kısmını "Açık" hale getirip aramayı başlatın.

Kanal bulunduğunda listenin sonuna eklenecektir.

Sıfır TV Nereden ve Nasıl İzlenir?

Sıfır TV, izleyicilerine iki farklı mecra üzerinden ulaşmaktadır:

Uydu Yayını: Yukarıdaki frekans bilgilerini kullanarak televizyonunuzdan 7/24 kesintisiz ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Dijital Yayın (YouTube): Kanal, yayın hayatına ilk olarak dijitalde başlamıştır. Bazı maç yayınları ve özel programlar eş zamanlı olarak Sıfır TV'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak takip edilebilmektedir.

Hangi Maçlar Yayınlanıyor?

Sıfır TV'nin yayın akışının ana omurgasını Nesine 2. Lig (Beyaz Grup ve Kırmızı Grup) ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları oluşturmaktadır. Kanal, her hafta belirlenen program dahilinde, özellikle yerel kanalların yayınlamadığı kritik maçları ekranlara getirmektedir. Ayrıca maç önü programları, özetler ve alt liglere özel analiz programları da kanalın içeriğinde yer almaktadır.
