Şota Arveladze ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Emre Belözoğlu son olarak Antalyaspor'u çalıştırmış, 8. hafta sonunda görevinden ayrılmıştı.
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
