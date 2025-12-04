04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
1-074'
04 Aralık
Cartagena-Valencia
1-071'

Sergio Scariolo: "Zordu, Anadolu Efes bize en iyi yüzünü gösterdi"

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

04 Aralık 2025 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sergio Scariolo: 'Zordu, Anadolu Efes bize en iyi yüzünü gösterdi'
Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo, Anadolu Efes maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Scariolo, çok zor bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Anadolu Efes'in müsabakada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Scariolo, "Çok zor bir galibiyet aldık. Anadolu Efes, bize en iyi yüzünü gösterdi. Beaubois'dan iyi katkı aldılar. Mutluyuz. İlk yarıda iniş çıkışlar vardı ancak ikinci yarıda özellikle savunma ribauntlarıyla oyunun kontrolünü elimize aldık ve maçı kazandık. Usman Garuba da skor üretemediği en iyi maçlarından birini oynadı." şeklinde görüş belirtti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
