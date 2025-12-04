Sergio Scariolo: 'Zordu, Anadolu Efes bize en iyi yüzünü gösterdi'

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo, Anadolu Efes maçı sonrası açıklamalarda bulundu.





Scariolo, çok zor bir galibiyet aldıklarını kaydetti.



Anadolu Efes'in müsabakada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Scariolo, "Çok zor bir galibiyet aldık. Anadolu Efes, bize en iyi yüzünü gösterdi. Beaubois'dan iyi katkı aldılar. Mutluyuz. İlk yarıda iniş çıkışlar vardı ancak ikinci yarıda özellikle savunma ribauntlarıyla oyunun kontrolünü elimize aldık ve maçı kazandık. Usman Garuba da skor üretemediği en iyi maçlarından birini oynadı." şeklinde görüş belirtti.



