Antalyaspor, kupada tek golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, deplasmanda 3. Lig takımlarından Silifke Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti ve gruplara kaldı.

04 Aralık 2025 19:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Antalyaspor, kupada tek golle turladı!






Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, 3. Lig takımlarından Silifke Belediye Spor'a konuk oldu.

Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü, 19. dakikada Samuel Ballet kaydetti.



Antalyaspor'un santrforu Tomas Cvancara, karşılaşmanın 90+1. dakikasında penaltı pozisyonundan yararlanamadı. 

Bu sonucun ardından Antalyaspor, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Silifke Belediye Spor, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
