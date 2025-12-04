04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
Boluspor-Kahta 02
2-1
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-176'
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
M. United-West Ham United
23:00
Cartagena-Valencia
23:00

Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu kararı

Futbol maçlarında Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu yapılacak.

calendar 04 Aralık 2025 18:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle bu hafta profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'un eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca, dileyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
