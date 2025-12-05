Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 9. hafta maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 87-63 yendi.
Chemnitz kentindeki Messe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-14 üstün geçen Türk Telekom, soyunma odasına 45-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 65-48 önde bitiren Türk Telekom, müsabakadan 87-63 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türk Telekom grupta 6. galibiyetini alırken, Niners Chemnitz ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Türk Telekom, Almanya deplasmanında farklı kazandı!
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 9. hafta maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 87-63 mağlup etti.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 9. hafta maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 87-63 yendi.
