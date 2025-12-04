03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Fenerbahçe'de af kapıda

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ve menajerinin ilerleyen günlerde yönetimle bir toplantı yapacağı ve durumunun belirleneceği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla Samsunspor maçının ardından yaşananlar nedeniyle Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Deneyimli futbolcunun ilerleyen günlerde menajeri ile birlikte yönetimle durumunu belirlemek üzere bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Başkan Sadettin Saran'ın, İrfan ile yapacağı görüşmenin ardından Tedesco ile de bir toplantı yapacağı ve İrfan Can'ın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.


İRFAN İÇİN İBRE AFTAN YANA

Son gelen bilgiler ise kritik zirveden İrfan Can'a af kararı çakacağı yönünde.

Öte yandan Cenk Tosun'un durumunda bir değişiklik olmadığı da gelen bilgiler arasında. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
