04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Milan'da Gimenez için veda kararı!

Milan, ara transfer döneminde Santiago Gimenez ile yollarını ayırmak istiyor.

calendar 04 Aralık 2025 16:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'da Gimenez için veda kararı!
Milan, geçen sezonun devre arasında kadrosunda kattığı Santiago Gimenez ile yollarını ayırmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki santrfor, teknik direktör Max Allegri'nin taktiksel gereksinimlerini karşılayamıyor. Milan, bu nedenle Gimenez'i ara transfer döneminde göndermeyi planlıyor.

Premier Lig ekipleri West Ham United ve Sunderland, Meksikalı futbolcu ile ilgileniyor ancak Milan'ın henüz resmi bir teklif almadığı yazıldı.


Milan forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan Gimenez, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Milan, geçen sezonun devre arasında Gimenez için Feyenoord'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Milan'da toplamda 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
