Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Los Angeles Lakers'ın LeBron James olmadan sergilediği oyun karşısında şaşkınlığını dile getirdi ve özellikle Austin Reaves ile Luka Dončić'in performanslarını övdü.Bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olan Lakers, Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'ın hemen arkasında yer alıyor. Takımın hücumunun merkezinde ise maç başına toplam 63 sayı üreten Luka Dončić ve Austin Reaves bulunuyor. Dončić 35.3 sayı ortalamasıyla ligin lideri, Reaves ise kariyerinin en büyük sıçramasını yaparak 28.1 sayı ortalamasıyla oynuyor.Jackson, All the Smoke podcast'inde ikilinin oyunundan övgüyle bahsederken yeni bir lakap bile taktı:Jackson, Reaves'in All-Star olacağı konusunda ise net konuştu: