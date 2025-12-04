04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
0-128'
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Jackson: "Reaves All-Star olmazsa siyasi işler dönüyor demektir"

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Los Angeles Lakers'ın LeBron James olmadan sergilediği oyun karşısında şaşkınlığını dile getirdi ve özellikle Austin Reaves ile Luka Dončić'in performanslarını övdü.

04 Aralık 2025 15:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Los Angeles Lakers'ın LeBron James olmadan sergilediği oyun karşısında şaşkınlığını dile getirdi ve özellikle Austin Reaves ile Luka Dončić'in performanslarını övdü.

Bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olan Lakers, Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'ın hemen arkasında yer alıyor. Takımın hücumunun merkezinde ise maç başına toplam 63 sayı üreten Luka Dončić ve Austin Reaves bulunuyor. Dončić 35.3 sayı ortalamasıyla ligin lideri, Reaves ise kariyerinin en büyük sıçramasını yaparak 28.1 sayı ortalamasıyla oynuyor.

Jackson, All the Smoke podcast'inde ikilinin oyunundan övgüyle bahsederken yeni bir lakap bile taktı:


"JJ Redick, Austin Reaves ve Luka Dončić… Bu herifler harika oynuyor. Kim ne derse desin, LeBron James ne yaparsa yapsın bu ikisi 30 sayı ortalamasını koruduğu sürece Lakers yoluna devam eder."

Jackson, Reaves'in All-Star olacağı konusunda ise net konuştu:

"Kesinlikle All-Star olacak. Eğer All-Star olmazsa, hayatımda ilk kez siyasetin o tarafta işlediğini görmüş olurum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
