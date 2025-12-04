Real Madrid'de yine sakatlık: Arnold!

Real Madrid forması giyen Trent Alexander-Arnold, bir kez saha sakatlandı.Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan İngiliz futbolcu, Real Madrid'e transferinden bu yana üçüncü kez sakatlandı.COPE'ta yer alan habere göre, Arnold, son sakatlığının ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.Arnold, daha önce yaşadığı iki sakatlıkta yedi maçta takımını yalnız bırakmıştı.Real Madrid'de bu sezon toplamda 11 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.Öte yandan Real Madrid'de diğer sağ bek Dani Carvajal'in de sakatlığı sürüyor. İspanyol devinde iki futbolcu geri dönene kadar sağ bekte Fede Valverde'nin forma giymesi bekleniyor.