04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
0-126'
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Real Madrid'de yine sakatlık: Arnold!

Real Madrid'e transferinden bu yana üçüncü kez sakatlanan Trent Alexander-Arnold, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.

04 Aralık 2025 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago






Real Madrid forması giyen Trent Alexander-Arnold, bir kez saha sakatlandı.

Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan İngiliz futbolcu, Real Madrid'e transferinden bu yana üçüncü kez sakatlandı.

COPE'ta yer alan habere göre, Arnold, son sakatlığının ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.


Arnold, daha önce yaşadığı iki sakatlıkta yedi maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Real Madrid'de bu sezon toplamda 11 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

SAĞ BEK KALMADI

Öte yandan Real Madrid'de diğer sağ bek Dani Carvajal'in de sakatlığı sürüyor. İspanyol devinde iki futbolcu geri dönene kadar sağ bekte Fede Valverde'nin forma giymesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
