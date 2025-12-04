Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Polonyalı futbolcu, sonrasında idmana bireysel olarak devam etti.
Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fenerbahçe antrenmanından Szymanski
