Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi yakıldı

İtalya'da 6-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, Atina'da Panathenaic Stadı'nda düzenlenen törenle yakıldı ve Roma'ya doğru yola çıkarıldı.Törende, olimpiyat altın madalyalı İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, alev alan meşaleyi bir başka olimpiyat şampiyonu İtalyan bisikletçi Filippo Ganna'ya devretti.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamada, "Tüm İtalya'yı birbirine bağlayacak birlik duygusunu temsil eden meşalenin 6 Aralık Cumartesi günü Roma'ya varışı, ülkenin güneyinden kuzeyine her köşesine dokunacak ve Kış Olimpiyat Oyunları'nın başlayacağı Milano'daki Olimpiyat kazanına ulaşana kadar sürecek uzun bir yolculuğun başlangıcı olacak." denildi.Öte yandan, İtalyan futbolunun efsanelerinden teknik direktör Filippo Inzaghi'nin de olimpiyat meşalesi taşıyıcıları arasında olacağı duyuruldu. Milano-Cortina 2026 Olimpiyat meşalesinin yolculuğunda, meşale taşıyıcısı olarak duygularını Olympics.com'a anlatan Palermo Teknik Direktörü Inzaghi, "Bu beni heyecanlandıran ve büyük bir sorumlulukla üstlendiğim bir ayrıcalık. Olimpiyat ateşine eşlik etmek, tüm ülkeyi birleştiren bir şeyin parçası olmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.İtalyan teknik adam, İtalya'nın Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmasının olağanüstü bir şey olduğunu ifade ederek, "Bu, ülkemizin ne kadar misafirperver, heyecan verici ve ilham verici olabileceğini bize hatırlatan uluslararası bir kutlama. Piste, ister buzda ister karda, göğsünde İtalyan üç renkli bayrağıyla çıkanlara her zaman özel bir ilgi gösterilecektir. Her disiplinde İtalyan takımını kesinlikle destekleyeceğim." dedi.25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.Oyunlar, Cortina d'Ampezzo 1956 ve Torino 2006'dan sonra İtalya'nın ev sahipliği yapacağı üçüncü Kış Olimpiyat Oyunları olacak.Kış Olimpiyat Oyunları, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni, yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 disiplinde gerçekleştirilecek.