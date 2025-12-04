04 Aralık
Tatum, Brown'ın Finaller MVP'si için: "Bird de hep kazanmadı"

calendar 04 Aralık 2025 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takım arkadaşı Jaylen Brown'ın 2024 NBA Finalleri'nde Finaller MVP'si seçilmesine ilişkin düşüncelerini ilk kez açık bir şekilde dile getirdi.

Bu sezon büyük olasılıkla hiç forma giyemeyen Tatum, Morris kardeşlerin podcast'i The Morris Code'a konuk oldu ve nihayet 2024 Finalleri MVP oylamasıyla ilgili konuştu.

Tatum, Brown'ın ödülü almasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:


"Finaller MVP'sini kazanmış olmasına rağmen şampiyon olduğumuz anda o kadar heyecanlıydım ki… Yüzde yüz dürüst olabilirim, ortada hiçbir gerginlik yoktu, üzgün değildim. Açıkçası sadece 'Demek ki benim zamanım değilmiş' diye düşündüm. Bir gün Finaller MVP'si alacağımı biliyorum. Bu da başka bir şampiyonluk daha kazanmam gerektiği anlamına geliyor."

Tatum, bu düşüncesini NBA efsanelerine referans vererek sürdürdü:

"Larry Bird her finalde Finaller MVP'si olmadı, Isiah Thomas da her zaman kazanmadı. Benim de alacağımı biliyorum, sadece zaman meselesi."

Celtics, 2024 NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Jaylen Brown seriyi 20.8 sayı, 5.4 ribaunt ve 5.0 asist, Tatum ise 22.2 sayı, 7.8 ribaunt ve 7.2 asist ile tamamlamıştı. Bu nedenle NBA dünyasının önemli bir bölümü, o dönem ödülü Tatum'ın hak ettiğini düşünüyordu.

Ancak yıldız oyuncu, bu konunun aralarında sorun yaratmasına izin vermediğini belirterek, geri dönüşünde yeni bir şampiyonluk için motivasyon kaynağı olarak gördüğünü ifade etti.

1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
