Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takım arkadaşı Jaylen Brown'ın 2024 NBA Finalleri'nde Finaller MVP'si seçilmesine ilişkin düşüncelerini ilk kez açık bir şekilde dile getirdi.Bu sezon büyük olasılıkla hiç forma giyemeyen Tatum, Morris kardeşlerin podcast'i The Morris Code'a konuk oldu ve nihayet 2024 Finalleri MVP oylamasıyla ilgili konuştu.Tatum, Brown'ın ödülü almasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:Tatum, bu düşüncesini NBA efsanelerine referans vererek sürdürdü:Celtics, 2024 NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Jaylen Brown seriyi 20.8 sayı, 5.4 ribaunt ve 5.0 asist, Tatum ise 22.2 sayı, 7.8 ribaunt ve 7.2 asist ile tamamlamıştı. Bu nedenle NBA dünyasının önemli bir bölümü, o dönem ödülü Tatum'ın hak ettiğini düşünüyordu.Ancak yıldız oyuncu, bu konunun aralarında sorun yaratmasına izin vermediğini belirterek, geri dönüşünde yeni bir şampiyonluk için motivasyon kaynağı olarak gördüğünü ifade etti.