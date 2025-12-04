04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
0-124'
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Elan Ricardo, Beşiktaş'a geri dönüyor!

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık gönderdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, geri dönmeye hazırlanıyor.

calendar 04 Aralık 2025 15:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Elan Ricardo, Beşiktaş'a geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın sezon başında kiralık gönderdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, siyah-beyazlılara geri dönüyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Elan Ricardo'yu, daha fazla forma şansı bulması adına bu sezon başında Brezilya Serie B (2. Lig) ekiplerinden Athletico Paranaense'ye kiralık olarak göndermişti.

YALNIZCA 46 DAKİKA OYNAYABİLDİ


Kırmızı-siyahlı ekipte 4 ayı geride bırakan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ligde hiç forma giyemezken kupada ise 2 maçta 46 dakika şans bulabildi.

KİRALIK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR!

TMC Radio'dan Monique Vilela'nın haberine göre; Athletico Paranaense, Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini kısa süre içinde feshedecek.

Ricardo, fesih sonrası Beşiktaş'a dönecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.