Xabi Alonso'dan Arda Güler'e destek!

Real Madrid'in Athletic'e karşı oynadığı son lig maçında yedek kalan ve oyuna sonradan dahil olan Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Defensa Central'de yer alan habere göre; teknik direktör Xabi Alonso, maçın ardından soyunma odasında milli yıldızımız ile özel görüşme gerçekleştirdi.Arda Güler'e hakkında konuşulan olumsuz yorumlara takılmaması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı," ifadelerini kullandı.2025/26 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil 26 maça çıkan ve 1713 dakika sahada kalan 20 yaşındaki başarılı oyuncu, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.