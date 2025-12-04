04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
0-128'
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e destek!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Athletic Bilbao maçının ardından Arda Güler'e destek verdi.

calendar 04 Aralık 2025 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'in Athletic'e karşı oynadığı son lig maçında yedek kalan ve oyuna sonradan dahil olan Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Defensa Central'de yer alan habere göre; teknik direktör Xabi Alonso, maçın ardından soyunma odasında milli yıldızımız ile özel görüşme gerçekleştirdi.

"TAMAMEN ARKANDAYIZ"


Arda Güler'e hakkında konuşulan olumsuz yorumlara takılmaması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Şu anda senin yedek kalmanla ilgili söylenenlere veya sensiz daha iyi oynandığına dair konuşulanlara inanma. Burada seni seviyoruz, sana ihtiyacımız var ve tamamen arkandayız." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil 26 maça çıkan ve 1713 dakika sahada kalan 20 yaşındaki başarılı oyuncu, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
