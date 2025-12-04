04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
0-126'
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Fethiyespor, kupada gruplara kaldı

Fethiyespor, Bandırmaspor'u 4-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.

04 Aralık 2025 15:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor, kupada gruplara kaldı
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde evinde 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'u farklı mağlup eden 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor adını grup aşamasına yazdırmayı başardı: 4-1.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 3'üncü dakikada Şahan Akyüz, 26'ncı dakikada Uğur Ayhan, 69'uncu dakikada Cihan Kazan ve 84'üncü dakikada Samet Asatekin attı. Konuk Bandırmaspor'un tek golü 18'inci dakikada Wilson Samake'den geldi.

Bu sezon ligde grubunda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen kupada gruplara kalmayı başaran Muğla temsilcisi Fethiyespor önceki turlarda Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor ve Dersimspor'u elemişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
