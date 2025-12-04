Radovan Trifunovic: 'Top kayıplarımız çok can yaktı'

EuroLeague'in 14. haftasında ağırladığı Real Madrid'e 81-75 mağlup olan Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Radovan Trifunovic, İspanya ekibinin uzun oyuncularının potaya çok rahat gittiğini söyledi.



Trifunovic, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"TOP KAYIPLARIMIZ ÇOK CAN YAKTI"

Mağlubiyete rağmen ortaya koydukları enerji ve istek için oyuncularını kutlayan Radovan Trifunovic,ifadelerini kullandı.Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle tam kadro sahaya çıkamadıklarını hatırlatan Trifunovic,diye konuştu.