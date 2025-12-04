Hamza Hamzaoğlu'ndan Fatih Terim - Çekya iddiaları için açıklama

Teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Çekya Milli Takımı, Fatih Terim'i gündemine almıştı.Fatih Terim'in, Al-Shabab'da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu, Radyospor'a bu iddialar için açıklamada bulundu.Bu saatten sonra bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü belirten Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri sarf etti:Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkan Fatih Terim bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.