04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
1-073'
04 Aralık
Cartagena-Valencia
1-070'

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fatih Terim - Çekya iddiaları için açıklama

Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hamza Hamzaoğlu, Çekya iddiaları için açıklama yaptı.

calendar 04 Aralık 2025 23:36 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 23:37
Fotoğraf: AA
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fatih Terim - Çekya iddiaları için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Çekya Milli Takımı, Fatih Terim'i gündemine almıştı.

Fatih Terim'in, Al-Shabab'da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu, Radyospor'a bu iddialar için açıklamada bulundu.

"OLUMLU BİR ŞEY OLMAZ"


Bu saatten sonra bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü belirten Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri sarf etti:

"Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum."

AL-SHABAB PERFORMANSI

Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkan Fatih Terim bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.