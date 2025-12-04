03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Fenerbahçe'den Betis'in teklifine ret!

Real Betis'in kiralık olarak kadrosuna Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önerdiği ancak Kanarya'ının bu teklifi geri çevirerek 14 milyon euro istediği belirlendi.

İspanyol ekibi Real Betis'in sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.

Betis'in 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önerdiği ancak Sarı-Lacivertli yönetimin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi.

FENERBAHÇE NET: 14 MİLYON EURO!

Tecrübeli yıldıza kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro ödeyen yönetimin bu rakamdan daha düşük bir bedele oyuncuyu bırakmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında...

Betis ile 11 maça çıkan Amrabat, kısa sürede takımının en kritik oyuncularından biri olmayı başardı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
