Gaziantep FK, kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, deplasmanda Yalova FK'yı 2-0 mağlup etti ve kupada gruplara kaldı.

04 Aralık 2025
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, kupada tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 3. Lig ekiplerinden Yalova FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep FK, Yalova Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Emmanuel Boateng ve 60. dakikada Deian Sorescu attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Yalova FK, kupaya veda etti.


Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada sağdan ceza sahasına giren Enver Kulasın'ın şutunu kaleci Doğukan Özkan kornere çeldi.

40. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Nizet, Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviren Boateng, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

54. dakikada ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutunda top Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

60. dakikada verilen serbest vuruşu Bacuna ile paslaşarak kullanan Sorescu, uzaktan vurduğu şutla Gaziantep FK'nın ikinci golünü attı. 0-2

72. dakikada Gaziantep FK atağında Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Doğukan Özkan kurtardı.

Gaziantep FK, Yalova FK 77'yi 2-0 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Stat: Atatürk Şehir Stadyumu

Hakemler: Berkay Erdemir, Kerem Ersoy, Barış Çiçeksoyu, Erdal Yılmaz

Yalova FK 77: Doğukan Özkan, Emir Can Yusuf, Seyid Ahmet Altın (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Berkan Güner, Arda Yavuz (Dk. 60 Efe Arıgün), Samet Güneş, Ömer Faruk Özdemir (Dk. 81 Mehmet Emir Danış), Ali Yeşilyurt (Dk. 70 Kaan Geçim), Halit Çokyaşar, Mustafa Özbay (Dk. 70 Alaattin Mumci), Yasin Öztekin

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ (Dk 46. Tayyip Talha Sanuç), N'Diaye, Bacuna, Abena (Dk. 46 Semih Güler), Sorescu (Dk. 73 Perez), Nizet, Enver Kulasın, Yusuf Karhan Kabadayı, Ogün Özçiçek (dk. 62 Ali Osman Kalın), Boateng (Dk. 78 Muhammed Akmelek)

Goller: Dk. 41 Boateng, Dk. 60 Sorescu

Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Kızıldağ, Dk. 70 Bacuna, Dk. 88 Muhammet Akmelek (Gaziantep FK), Dk. 57 Arda Yavuz, Dk. 72 Yasin Öztekin, Dk. 83 Halit Çokyaşar (Yalova FK)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
