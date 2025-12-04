04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
13:00
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
13:30
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
13:30
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Fenerbahçe'nin hedefindeki iki yıldız

Fenerbahçe, sol stoper için Leipzig'ten Bitshiabu ve orta saha için Quinten Timber için temaslarını sürdürüyor.

calendar 04 Aralık 2025 10:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin hedefindeki iki yıldız
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, 2 yıldız isim için harekete geçti.

Fenerbahçeli taraftarlar, ligde puan farkını 1'e indiren, Avrupa Ligi'nde üst tur iddiasını sürdüren takımlarının kadroyu nasıl güçlendireceğini sabırsızlıkla bekliyor.

Ara transfer dönemi yaklaşırken, yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Forvet ve '8 numara' takviyesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki bölgenin dışında, sol stoper arayışları da olduğu öğrenildi.


HEDEF BITSHIABU

Tedesco'nun, Oosterwolde ile rekabete girip onu zorlayacak, oyun kurulumuna geriden destek verecek bir stoper istediği belirtildi. Oyuncu izleme komitesi adayları belirlemek için hemen kolları sıvadı.

Listede yer alan isimlerden birinin El Chadaille-Bitshiabu olduğu kaydedildi. Leipzig, 20 yaşındaki savunmacı için 2023'te PSG'ye 15 milyon Euro ödemişti. Fransız stoper, bu sezon Ole Werner yönetiminde fazla forma şansı bulamadı.

KİRALIĞA SICAK BAKIYORLAR

Şu anda bir sakatlığı bulunan Bitshiabu'nun transfer dönemine kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Yönetim, sağlık raporlarında sıkıntı olmaması halinde genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin, büyük potansiyeli olan Fransız stoperi satmayı düşünmediği ancak kiralama seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

TIMBER'DA KADER HAFTASI

Quinten Timber, bir süredir Sarı-Lacivertliler'in takibi altındaydı. Hollandalı oyuncu, sezon başında Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarındaki performansıyla da dikkat çekmişti.

24 yaşındaki futbolcu, Kanarya'nın '8 numara' adaylarının başında geliyor. Fenerbahçe'nin Timber'ı bu kadar çok istemesinin nedenlerinden biri de sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması. Feyenoord ile yıldız futbolcu, bir türlü kontratı uzatmak için anlaşmaya varamadı. Timber, Hollanda Milli Takımı'nda da oynayan bir oyuncu olarak kulübün yüksek maaşlı futbolcusu olmak istiyor. Kırmızı-Beyazlılar ise şu ana kadar buna yanaşmadı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre göre taraflar bu hafta son kez bir görüşme gerçekleştirecek.

Yapılan yorumlarda, iki tarafın da geri adım atmaya sıcak bakmadığı, anlaşmanın zor olduğu belirtildi. Feyenoord'un, sözleşmesini uzatmaması halinde Timber'ı ocakta kesin olarak satacağı vurgulandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
