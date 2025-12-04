04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Anadolu Efes, evinde Real Madrid'e mağlup!

Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında konuk ettiği Real Madrid'e 81-75 mağlup oldu.

calendar 04 Aralık 2025 22:17 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 22:39
Anadolu Efes, evinde Real Madrid'e mağlup!
Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 79-72'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 9. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 8. galibiyetini elde etti.



Tempolu başlayan maçta Real Madrid, Hezonja ile etkili oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Ercan Osmani ve Cordinier ile boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Pota altını etkili kullanan Real Madrid'e Smits'in skorer oyunuyla yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

İki takımın da dış atışlardan isabet bulduğu ve hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı üçüncü çeyreği Real Madrid, 60-59 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyot, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği bu çeyrekte bitime 5 dakika kala öne geçen (69-71) ve kalan bölümde farkı 9 sayıya kadar çıkaran Real Madrid, müsabakayı 81-75 kazandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Loyd 2, Cordinier 10, Ercan Osmani 18, Smits 21, Erkan Yılmaz, Beaubois 11, Dessert 6, Şehmus Hazer 4, Jones, Swider

Real Madrid: Campazzo 9, Abalde, Hezonja 22, Okeke 10, Tavares, Garuba, Llull 7, Deck 7, Lyles 11, Maledon 8, Kramer 3, Len 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 41-37

3. Periyot: 59-60

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
