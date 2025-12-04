04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Mourinho: "Rui Borges'in bana hayranlık duyması doğal"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sporting Lizbon hocası Rui Borges'in övgülerine "Bana hayranlık duyması doğal" diyerek yanıt verirken, meslektaşına büyük saygı duyduğunu vurguladı.

calendar 04 Aralık 2025 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mourinho: 'Rui Borges'in bana hayranlık duyması doğal'
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ile Sporting çalıştırıcısı Rui Borges, derbi öncesi karşılıklı olarak birbirlerine övgü dolu sözler söyledi.

Sporting teknik direktörü Rui Borges, Mourinho hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı. Benfica hocası ise Seixal'da düzenlenen basın toplantısında bu sözlere yanıt verdi.

Mourinho, kendisine yöneltilen övgüler için teşekkür ederken şöyle konuştu: 



"BANA HAYRANLIK DUYMASI DOĞAL"

"Ona öğretecek hiçbir şeyim yok. Rui'nin sözlerine teşekkür ederim. Şimdi siz bana yine 'alçakgönüllü değil' gibi sıfatlar yakıştıracaksınız, biliyorum. Ama benim jenerasyonumdan sonra gelen teknik adamların, yaptıklarımı ve açtığım yolları düşününce bana hayranlık duyması doğal. Rui'nin bunu söylemek zorunda olmadığını biliyorum ama söyledi. Bu yüzden teşekkür etmeliyim."

"BENİM ONA ÖĞRETECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Portekizli teknik adam sözlerine devam ederek Borges'e duyduğu saygıyı da ifade etti:

"Benim ona öğreteceğim bir şey yok. Kendisi deneyimli, kapasitesi yüksek bir teknik direktör. Ulusal şampiyon oldu. Ruben Amorim dönemindeki Sporting'i alıp kendi Sporting'ine dönüştürme konusunda büyük bir başarı gösterdi. Ne istediğini bilen, cesur, hedefi net bir teknik adam. Eleştirilerin çoğunu görmezden gelerek çok önemli bir iş çıkardı. Ona büyük saygım var."

"ONA EN BÜYÜK SAYGIYI DUYUYORUM"

Mourinho son olarak, "Portekiz'de karşılaştığımız her teknik direktöre olduğu gibi ona da en büyük saygıyı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
