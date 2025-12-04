Mourinho: 'Rui Borges'in bana hayranlık duyması doğal'

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ile Sporting çalıştırıcısı Rui Borges, derbi öncesi karşılıklı olarak birbirlerine övgü dolu sözler söyledi.
Sporting teknik direktörü Rui Borges, Mourinho hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı. Benfica hocası ise Seixal'da düzenlenen basın toplantısında bu sözlere yanıt verdi.
Mourinho, kendisine yöneltilen övgüler için teşekkür ederken şöyle konuştu:
"BANA HAYRANLIK DUYMASI DOĞAL"
"Ona öğretecek hiçbir şeyim yok. Rui'nin sözlerine teşekkür ederim. Şimdi siz bana yine 'alçakgönüllü değil' gibi sıfatlar yakıştıracaksınız, biliyorum. Ama benim jenerasyonumdan sonra gelen teknik adamların, yaptıklarımı ve açtığım yolları düşününce bana hayranlık duyması doğal. Rui'nin bunu söylemek zorunda olmadığını biliyorum ama söyledi. Bu yüzden teşekkür etmeliyim."
"BENİM ONA ÖĞRETECEĞİM BİR ŞEY YOK"
Portekizli teknik adam sözlerine devam ederek Borges'e duyduğu saygıyı da ifade etti:
"Benim ona öğreteceğim bir şey yok. Kendisi deneyimli, kapasitesi yüksek bir teknik direktör. Ulusal şampiyon oldu. Ruben Amorim dönemindeki Sporting'i alıp kendi Sporting'ine dönüştürme konusunda büyük bir başarı gösterdi. Ne istediğini bilen, cesur, hedefi net bir teknik adam. Eleştirilerin çoğunu görmezden gelerek çok önemli bir iş çıkardı. Ona büyük saygım var."
"ONA EN BÜYÜK SAYGIYI DUYUYORUM"
Mourinho son olarak, "Portekiz'de karşılaştığımız her teknik direktöre olduğu gibi ona da en büyük saygıyı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.