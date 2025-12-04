Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, son günlerde yoğunlaşan Giannis Antetokounmpo takas iddialarını net bir dille yalanladı ve süper yıldızın Milwaukee ile ilgili isteğinin değişmediğini söyledi.Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde, Antetokounmpo'nun geçen yaz takas istemiş olabileceği ve bugün hâlâ takımda kalıp kalmama konusunda kararsız olduğu iddia edilmişti. Bu durum, yıldız oyuncunun geleceğine dair belirsizliği zirveye çıkarmıştı.Rivers, Çarşamba günü Detroit Pistons karşısında alınan 113–109 galibiyet öncesi yaptığı açıklamada durumu şöyle değerlendirdi:Rivers, söylentilerde geçen "kaynaklara" atıfta bulunarak devam etti:Antetokounmpo, kariyerinin tamamını Milwaukee Bucks'ta geçirdi ve takıma 2021 yılında 50 yıllık aranın ardından ilk NBA şampiyonluğunu getirdi.Giannis bu sezon çıktığı 16 maçta 30.6 sayı, 10.7 ribaunt ve 6.4 asist ortalamalarıyla yine elit seviyede performans sergiliyor. Ancak Pistons maçında yaşadığı baldır sakatlığının ciddiyeti henüz bilinmiyor.