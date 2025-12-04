04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
0-127'
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Rivers: "Giannis hiçbir zaman takas istemedi"

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, son günlerde yoğunlaşan Giannis Antetokounmpo takas iddialarını net bir dille yalanladı ve süper yıldızın Milwaukee ile ilgili isteğinin değişmediğini söyledi.

calendar 04 Aralık 2025 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rivers: 'Giannis hiçbir zaman takas istemedi'
Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde, Antetokounmpo'nun geçen yaz takas istemiş olabileceği ve bugün hâlâ takımda kalıp kalmama konusunda kararsız olduğu iddia edilmişti. Bu durum, yıldız oyuncunun geleceğine dair belirsizliği zirveye çıkarmıştı.

Rivers, Çarşamba günü Detroit Pistons karşısında alınan 113–109 galibiyet öncesi yaptığı açıklamada durumu şöyle değerlendirdi:


"Giannis hiçbir zaman takas istemedi. Asla. Bundan daha açık bir şekilde söyleyemem."

Rivers, söylentilerde geçen "kaynaklara" atıfta bulunarak devam etti:

"Ben kaynağın kendisiyle konuşuyorum. Her gün, her gün onunla konuşuyorum. Milwaukee'yi seviyor, Bucks'ı seviyor. Bazı insanlar kaynakları olduğunu söylüyor. Ben kaynağın bizzat kendisiyle konuşuyorum. Hayatta öğrendiğim bir şey varsa, gerçek kaynağın en doğrusunu bildiğidir."

Antetokounmpo, kariyerinin tamamını Milwaukee Bucks'ta geçirdi ve takıma 2021 yılında 50 yıllık aranın ardından ilk NBA şampiyonluğunu getirdi.

Giannis bu sezon çıktığı 16 maçta 30.6 sayı, 10.7 ribaunt ve 6.4 asist ortalamalarıyla yine elit seviyede performans sergiliyor. Ancak Pistons maçında yaşadığı baldır sakatlığının ciddiyeti henüz bilinmiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
