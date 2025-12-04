Boluspor, kupada gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Boluspor, evinde ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-1 yenerek üst tura geçti.
37'nci dakikada Boluspor öne geçti. Devran'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına girip bomboş pozisyonda bulunan Arda'ya çıkardığı topta Arda Usluoğlu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Maçın ilk yarısı, Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
75'inci dakikada, Kahta 02 Spor beraberliği yakaladı. Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Abdülkadir vuruşunda kaleci Kaan gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Ömer Akar topu ağlara gönderdi: 1-1.
90+6'ncı dakikada, Boluspor öne geçti. Atay Akgün'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza yaptığı ortada Boakye kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Maç Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
BOLUSPOR: Kaan Alp Dizbay, Onur Öztonga, Devran Şenyurt (DK. 78 Muhammet Bedirhan Açıkgöz), Arda Tuğra Saygı, Egemen Kazancı (DK.87 Mustafa Mert Yerlikaya) , Burak Topçu (DK. 64 Atay Akgün), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Arda Işık (DK. 78 Deniz Yıldız), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Berke Yılmaz), Boakye
KAHTA 02 SPOR: Murat Günal, Yusuf Kaplan, Mustafa Çağlayan, Erkan Nazlı, Ümitcan Okan (DK. 46 İbrahim Halil Şimşek), Ahmet Tuna Akıl, Ömer Akar, Barış Kılıç (DK.46 Hayri Kıcıkoğlu) , Abdulkadir Özdemir, Eray Erdemir (DK. 46 Muhammed Şiyar Eroğlu), Berkay Ceylan (DK. 90 Roji Sözeri)
GOLLER: DK 37 Arda Usluoğlu, 90+5 Boakye (Boluspor), DK. 75 Ömer Akar (Kahta 02 Spor)
SARI KARTLAR: Onur Öztonga, Egemen Kazancı, Deniz Yıldız (Boluspor), Yusuf Kaplan (Kahta 02 Spor)
