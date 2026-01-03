03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-175'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-032'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-172'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-016'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-032'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Trabzonspor, 792 günlük hasrete son vermek istiyor

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'un üç büyüklerine karşı süren 792 günlük galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak.

calendar 03 Ocak 2026 16:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, 792 günlük hasrete son vermek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, üç büyüklere karşı 792 günlük galibiyet özlemine son vermek için sahaya çıkacak.
 
Karadeniz ekibi, İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.
 
Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 9 yenilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 mağlubiyet yaşadı.
 
Trabzonspor, toplam 14 resmi karşılaşmadan 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
 
 
- Son galibiyet Avcı yönetiminde
 
Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.
 
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük maç galibiyetini yaşadı.
 
Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.
 
 
- Son 12 lig maçı
 
Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde sarı-lacivertli takıma 3-2 mağlup oldu.
 
Geçen sezon ise konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a 2-0, İstanbul'da da Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.
 
Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük müsabakalarda ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile evinde 3-3 berabere kaldı.
 
 
- İki kupa finalini de kaybetti
 
Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.
 
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
