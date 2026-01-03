Trabzonspor, 792 günlük hasrete son vermek istiyor

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor , üç büyüklere karşı 792 günlük galibiyet özlemine son vermek için sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 9 yenilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, toplam 14 resmi karşılaşmadan 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

- Son galibiyet Avcı yönetiminde

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük maç galibiyetini yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

- Son 12 lig maçı

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde sarı-lacivertli takıma 3-2 mağlup oldu.

Geçen sezon ise konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a 2-0, İstanbul'da da Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük müsabakalarda ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile evinde 3-3 berabere kaldı.

- İki kupa finalini de kaybetti

Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.