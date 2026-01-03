Victor Osimhen'in doğum günü hediyesi olay oldu!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen sosyal medyada gündem oldu. 27 yaşındaki ünlü futbolcunun çok konuşulmasının nedeni ise bu kez başka.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen doğum günü kutlamasında Osimhen'e hediye edilen yaklaşık 1.5 kiloluk elmas süslemeli kolyenin fiyatı ortaya çıktı.
Yıldız futbolcunun baş harfleri ile Nijerya Milli Takımı'nda giydiği formanın numarası olan VO9'un yer aldığı kolyenin 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi.
YAKLAŞIK 750 BİN DOLAR!
Victor Osimhen'e özel tasarlanan kolyenin fiyatının ise yaklaşık 750 bin dolar (32.276.550,00 TL) olduğu belirtildi.