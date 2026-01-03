03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-172'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-030'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-170'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-014'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-030'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'den Mert Hakan'a mesaj

İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü, sosyal medya üzerinden Mert Hakan için paylaşım yaptılar.

calendar 03 Ocak 2026 16:22 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 16:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'den Mert Hakan'a mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Mert Hakan Yandaş'a, takım arkadaşlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekipte ekim ayından bu yana kadro dışı bulunan İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü, sosyal medya paylaşımlarıyla Yandaş'ın yanında olduklarını gösterdi.

Bir süredir bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, önceki gün yeni yıl dolayısıyla bir mektup yayımlayarak taraftara ve futbol camiasına seslendi. Yandaş mektubunda, kendisine verilen desteklerin büyük güç verdiğini ifade ederken, Fenerbahçe camiasının zor günlerde birlik olma özelliğine vurgu yaptı. Bu paylaşımın ardından, takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ile Çağlar Söyüncü'den destek mesajları geldi. 



İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından oğlu ve Mert Hakan Yandaş'ın birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Çağlar Söyüncü de Yandaş'a destek veren isimler arasında yer aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.