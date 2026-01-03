Bahçeşehir Koleji'nden Petkimspor'a 40 sayı fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 40 sayı farkla 100-60 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Flynn 22, İsmet Akpınar 2, Cavanaugh 5, Wiliams 10, Ford 12, Homesly 9, Mustafa Yiğit Açar 2, Furkan Haltalı 6, Göktuğ Baş 6, Hale 17
Aliağa Petkimspor: Whittaker 11, Efianayi 13, Utomi, Troy Şav, Floyd 6, Kerem Soyuçaylı, Franke 11, Blumbergs 12, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma, Sajus 7, Hüseyin Seviğ
1. Periyot: 22-12
Devre: 40-33
3. Periyot: 67-48