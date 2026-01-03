03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-172'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-030'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-170'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-014'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-030'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'ya yeni görev!

Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nın teknik sorumluluğuna Mehmet Aurelio getirildi.

calendar 03 Ocak 2026 16:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'ya yeni görev!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu.

Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.